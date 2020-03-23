Başak Demirtaş'tan bu kez İngilizce mesaj
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, korona virüsü ile ilgili üç gün önce sosyal medyada paylaştığı mesajı bu kez İngilizce alt yazılı olarak paylaştı.
Salgınla ilgili olarak cezaevlerinin ve tutukluların taşıdığı riskleri anlatan ve eşini 176 hafta sonra ilk kez görmeye gidemediğini belirten Başak Demirtaş mesajında, “hiç vakit kaybetmeden infaz erteleme, tutuklu yargılananların bırakılması gibi düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Evrensel hukukun da insani olmanın da gereği budur. Hepimize düşen, hapishanelerde ölümler yaşanmadan sesimizi yükseltmektir. Lütfen sesimizi yükseltelim” demişti.
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