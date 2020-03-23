Başak Demirtaş'tan bu kez İngilizce mesaj

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:47

Salgınla ilgili olarak cezaevlerinin ve tutukluların taşıdığı riskleri anlatan ve eşini 176 hafta sonra ilk kez görmeye gidemediğini belirten Başak Demirtaş mesajında, “hiç vakit kaybetmeden infaz erteleme, tutuklu yargılananların bırakılması gibi düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Evrensel hukukun da insani olmanın da gereği budur. Hepimize düşen, hapishanelerde ölümler yaşanmadan sesimizi yükseltmektir. Lütfen sesimizi yükseltelim” demişti.

