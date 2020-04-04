Batman Cezaevi'nden dumanlar yükseldi: İsyan iddiası!
Batman M Tipi Cezaevi'nde yangının çıktı. HDP Siirt Milletvekili Sıdık Ataş, Twitter'dan paylaştığı mesajda, yangının isyan nedeniyle çıktığını söyledi.
Akşam saatlerinde çıkan yangının ardından aileler Batman M Tipi Cezaevi'nin önünde toplanarak yakınlarından haber almaya çalıştı. Çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve ambulansların cezaevi önüne geldiği aktarıldı.
Yangın görüntülerinde birçok mahkumun ıslıklar ve sloganlar eşliğinde dışarıya sesini duyurmaya çalışması,"isyan" iddiasını gündeme getirdi. HDP'li vekil Ataş ise, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan var" ifadesini kullandı. Ataş'ın yangın yerinden video paylaşarak attığı twit şöyle:
"Batman M. Tipi Cezaevinde isyan var. Mahkumlar yangın çıkardı. Ailelerin cezaevi önünde endişeli bekleyişleri sırasında çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve ambulansların cezaevi önünde konuşlanmış durumda. Bunun tek sorumlusu mevcut iktidardır."
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