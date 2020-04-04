Batman Cezaevi'nden dumanlar yükseldi: İsyan iddiası!

04 Nisan 2020 Cumartesi, 20:28

Akşam saatlerinde çıkan yangının ardından aileler Batman M Tipi Cezaevi'nin önünde toplanarak yakınlarından haber almaya çalıştı. Çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve ambulansların cezaevi önüne geldiği aktarıldı.

Yangın görüntülerinde birçok mahkumun ıslıklar ve sloganlar eşliğinde dışarıya sesini duyurmaya çalışması,"isyan" iddiasını gündeme getirdi. HDP'li vekil Ataş ise, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan var" ifadesini kullandı. Ataş'ın yangın yerinden video paylaşarak attığı twit şöyle: