Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:55

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.



