Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada
Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.
Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.
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