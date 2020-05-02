Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:55

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.


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