Belediye Başkanının koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı

Koronavirüsle olan savaşı kazandığını duyuran Yeni Zelanda’da bir belediye başkanı, salgın önlemlerinin gevşetilmesini bungee jumping yaparak kutladı.



Salgını kontrol altına aldıktan sonra alarm seviyesini ikinci kademeye düşüren Yeni Zelanda’da Queenstown Lakes bölgesinin Belediye Başkanı Jim Boult sıradışı bir kutlamaya imza attı. Sabahın erken saatlerinde bungee jumping meraklılarının gözde mekânı Kawarau Köprüsü’ne gelen Boult, ilk atlayışı gerçekleştirdi.

Boult, karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle bölgede turizmin tekrar canlanmasını umduğunu söyledi.

Boult, “Bölgemizde bu kadar çok işletmenin tekrar açıldığını görmek harika. Her ne kadar bunlar bölgedeki tüm işletmeler için zor zamanlar olsa da alarm seviyesinin ikinci kademeye indirilmesini ve işletmelerin ihtiyatlı bir şekilde yeniden açılmasına izin verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.