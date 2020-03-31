"Belli ki uzunca bir süre evdeyiz" deyip şarkı söyledi

31 Mart 2020 Salı, 13:11

Müzisyen Yavaş, sosyal medya hesabı ve youtube kanalından yayınladığı "Hepsi Aynı" şarkısını akustik performans olarak sevenleri için söyledi.



Koronavirüs nedeniyle müzik çalışmalarını evden yürüten Yavaş, "Merhaba belli ki uzunca bir süre evdeyiz. Bende bolca müzik yaptığım bugünlerde arasıra da olsa bir şarkı paylaşmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın akustik performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.