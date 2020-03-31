"Belli ki uzunca bir süre evdeyiz" deyip şarkı söyledi
Türkiye rock müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Mavi Sakal grubunun solisti Genç Osman Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı süreçte sosyal medya hesabı üzerinden şarkılı paylaşımda bulundu.
Müzisyen Yavaş, sosyal medya hesabı ve youtube kanalından yayınladığı "Hepsi Aynı" şarkısını akustik performans olarak sevenleri için söyledi.
Koronavirüs nedeniyle müzik çalışmalarını evden yürüten Yavaş, "Merhaba belli ki uzunca bir süre evdeyiz. Bende bolca müzik yaptığım bugünlerde arasıra da olsa bir şarkı paylaşmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın akustik performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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