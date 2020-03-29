'Beni bu düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü hakkında yeni gelişme
Yetkililerin koronavirüs önlemleri için “Evde Kal” çağrılarına “Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok” diyerek tepki gösteren TIR şoförü Malik Yılmaz savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TIR şoförü Malik Yılmaz'ın, yayınladığı videonun sosyal medyada viral olmasının ardından çok sayıda polisle evine baskın yapıldığı, bilgisayar ve telefonuna el konularak gözaltına alındığı bildirilmişti. Savcılığa sevk edilen Yılmaz, buradaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen şoför sosyal medyada yayınladığı videoda “Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür” ifadelerini kullanmıştı.
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