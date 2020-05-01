Bilgisayar başında çalışırken dehşeti yaşadı!
İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobil tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, perşembe günü sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan otomobil tamir servisinde meydana geldi. İş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan üzerine çöküyor. İş yerindeki kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntüleniyor.
Video Haberler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!
- Görenler şaşkına döndü! Marmara Denizi'nin rengi değişti
- Denize düşen köpeği kurtardılar
- Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar!