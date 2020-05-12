Bilim Kurulu üyesinden önemli market uyarısı

12 Mayıs 2020 Salı, 11:39

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasından önce ve bitmesinden sonra insanların akın ettiği marketler, koronavirüsü salgınında en riskli alanlardan biri… Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hasan Tezer, pandemi sürecinde marketlerde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

HASTAYLA TEMAS EDİYOR GİBİ DÜŞÜNECEKSİNİZ

Marketlere maske takarak girdiğini ve görevlilerin istedikleri ürünü poşetle verdiğine dikkat çeken Prof. Tezer, şunları söyledi:

* Başka poşetlerle temas ederken burada ilk kural şu: Hastayla temas ediyormuş gibi düşüneceksiniz. Elinizi nasıl yıkayacaksanız, nasıl dezenfektana götürecekseniz aynı işlemi yine yapacaksınız.

* Meyveleri de aldıktan sonra iyice yıkamamız gerekiyor ki yıkadıktan sonra zaten bulaşma şansı da yok. Yine kıyafetler gibi 60 derecede pişirme işlemi yaptığımızda mikroorganizmaların da tamamen öldüğünü biliyoruz. Bu açıdan herhangi bir problem yok.

DÖRT DEFA SABUNLU SUYLA YIKADIM

Hastanelerde şu anda koronavirüslü ve normal hastalarının bulunduğu iki kısmın yer aldığını belirten Prof. Hasan Tezer, “Baktığımız hasta sayısı değişiyor. Gün içinde hastaları gezme esnasında 40 defa dezenfektan sıkmışımdır elime. Dört defa da sabunlu suyla yıkadım. Bunun azı yok belki daha fazlası da olabilir” dedi. Prof. Tezer, aldığı önlemleri şu sözlerle anlattı:

KIYAFETLERİMİ BALKONDA BIRAKIYORUM

* Aynı kıyafetlerle eve gitmiyorum. Hastanenin bize verdiği kıyafetleri çıkarıp teslim ediyoruz. Onlar geceleri yıkanıyor ve temiz bir şekilde biz de sabahları giyme şansını yakalıyoruz. Eve gittiğimde ayakkabılarımı kapının önünde bırakıyorum.

* Zaten yoğun bakım kıyafetlerimizi hastanede yıkamaya bıraktığımız için kendi kıyafetlerimle eve gidiyorum. Ancak yine de riski azaltmak amacıyla özellikle ceketlerimi balkona bırakıyorum.

* Değiştirerek eve geldiğim kıyafetlerimi de yine balkonda bırakıyorum ya da kirlendiğini de düşünüyorsam çamaşırlığa atıp en az 60 derecede yıkanmasını sağlıyorum. Eğer tekrardan o kıyafetleri giyeceksem 5-8 saat balkonda duruyor.