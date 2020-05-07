Birkaç adımlık mesafeden pompalı tüfekle ateş açtı!
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Serdal A. (33), husumetlisi Ahmet D.'nin (19) hafif ticari aracına pompalı tüfek ile açtı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Serdal A. (33), husumetlisi Ahmet D.'nin (19) hafif ticari aracına pompalı tüfek ile açtı. Panikle aracından inip kaçmaya çalışan Ahmet D.'yi kalçasından vurarak yaralayan Serdal A.'nın saldırısı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
İddiaya göre aralarında husumet bulunan Serdal A. ve Ahmet D., dün saat 17.00 sıralarında, araçlarıyla seyir halinde oldukları Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde karşılaştı.Otomobilini durdurup inen Serdal A., yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.'nin hafif ticari aracına ateş etti. Paniğe kapılan Ahmet D. ise aracından inip, yaya olarak kaçmak istedi. Ancak Serdal A., tarafından kalçasından tüfekle vuruldu. Ahmet D. yaralanırken, Serdal A., kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Yaralı Ahmet D., ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, otomobiliyle kaçan Serdal A.'yı ararken, saldırı, çevredekiler tarafından cep telefonları kameralarıyla görüntülendi.
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