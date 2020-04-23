Boğaziçi Caz Korosu 23 Nisan'ı şarkıyla kutladı
Boğaziçi Caz Korosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle MUSTAFA'M isimli şarkıyı seslendirdi. Boğaziçi Caz Korosu yayınladığı videoya "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!" mesajını opaylaştı. Paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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