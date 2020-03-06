Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi! Genç adamı defalarca tokatladı

06 Mart 2020 Cuma, 11:52

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın daha sonra erkeği defalarca tokatladı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi.

"KADINA ŞİDDETİN TERSİ OLDUĞU İÇİN ŞAŞIRDIM"

Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım” dedi.