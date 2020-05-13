Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:25

Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın geçtiğimiz hafta Demirören Medya Grubu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Aydın istifa açıklamasında, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" ifadelerini kullanmış ve kararın dinlenme amaçlı olduğunu öne sürmüştü.

Ancak medya kulislerinde Aydın’la ilgili farklı iddialar gündemde.

İddiaların en dikkat çekeni ise Belçikalı bir grubun Türkiye’de medya yatırımı yapacağı ve grubun başına da Buket Aydın’ı getireceği yönünde.



Kaynak: Medyaradar