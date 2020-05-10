Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog yeniden gündem oldu

10 Mayıs 2020 Pazar, 12:39

Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, 31 Mart Seçimleri öncesi Kanal D Ana Haber’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk etmişti. Aydın, bu programda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, “Büyükşehirlerde beklediğiniz sonuçları alamadınız” sorusunu yönelttiği sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Alacağız, İstanbul’u alacağız, Ankara’yı alacağız” sözleri ile karşılaşmıştı.

Buket Aydın’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu gülerek dinlemesi dikkat çekti. Ancak seçimlerden sonra CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun saydığı yerlerden bir çoğunu kazanması ile Aydın’a yönelik çok sayıda eleştiri geldi.Buket Aydın'ın bugün akşam saatlerinde Kanal D'deki görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından tarihi diyalog yeniden gündeme geldi.