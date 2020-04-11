Bursa'da koronavirüs şüphesi olan hasta maske takmamak için direndi
Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi, gözlem alanına alındı. Hasta koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemedi. Doktorun, "Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın" sözlerine hasta şahıs, "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.
Bursa'daki olay, 9 Nisan’da Gemlik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Kovid-19 belirtilerinden olması nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta, maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti.
"BEN SİZDEN KORKUYORUM, SİZ BENDEN KORKMAYIN"
Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" diyerek uyarıda bulundu.
Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.
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