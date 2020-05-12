Bursa'da talana direnen köylüler isyan etti: Bize terörist muamelesi yapılıyor

12 Mayıs 2020 Salı, 22:59

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla mevkiinde kapasite artırımı planlayan maden şirketi, köylülerin ve CHP'li vekil Kayışoğlu'nun iş makinesinin önüne geçerek gösterdiği direnişle karşılaştı. Olay yerine gelen jandarmanın kendilerine müdahale etmesine tepki gösteren köylüler, "Bize terörist muamelesi yapılıyor, hani köylü milletin efendisiydi" diyerek isyan etti.

Lübnanlı şirket Meyra madencilik köylülerin tüm itirazlarına rağmen çalışmalara başlarken, çalışmalara direnerek topraklarını savunan köylülere müdahale edildi. Köye giden tüm yollar polis tarafından kapatılırken, çevre örgütleri ve odaların temsilcilerinin köylülere desteğe gitmesi engellendi.

KEPÇENİN ÖNÜNE GEÇTİ, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu alana ulaşırken “Bir avuç köylünün toprağına sahip çıkmasını engelleyenlere yazıklar olsun” diyerek sitem etti. Kayışoğlu, çalışmaya devam eden kepçenin önüne geçerek, "Bu kepçeyi burada çalıştırmayacağım” dedi.

Olayın görüntülerini çekmek için köye gelen CHP'li vekilin eşi Yusuf Kayışoğlu gözaltına alınarak, savcılığa götürüldü. Kayışoğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında 1000 ton rezervin zenginleştirilmesi planlanan alanda, yılda 30 bin ton, 10 yıllık alınan ÇED izni boyunca ise 300 bin ton pasa çıkarılması planlanıyor. Bu işlem sonucunda günlük 13 ton kurşun, 42 ton çinko, toplamda 55 ton konsantresi alınması bekleniyor.

ÇALIŞMA GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bursa Yenidönem gazetesinde yer alan habere göre; Maden şirketi tarafından yapılmak istenen atık havuzuna direnen köylülerin eylemi, çalışmaların durdurulması üzerine sona erdi.

Yekililere seslenen köylüler; “Bize terörist muamelesi yapılıyor. Hani köylü milletin efendisiydi. Kaymakam, Belediye Başkanı burayı maden şirketine sattı şimdi gelip iki çift laf etmiyor” diyerek isyan etti