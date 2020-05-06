Bursa'da taşlı sopalı meydan kavgası!

Bursa'da tarım arazilerinde mevsimlik işçi olarak çalışanlar; yevmiyeleri vermediği gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastı. Kesici alet, sopa ve taşların kullanıldığı olayda 4 kişi bıçaklanarak yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların maske takmaması, sosyal mesafeye de dikkat etmemesi dikkat çekti. Kavgayla ilgili sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:16


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