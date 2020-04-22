Caddebostan Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar!
Kadıköy Caddebostan sahilinde koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.
Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
Kimi vatandaş kaldırımda sporuna devam ederken, kimi de yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.
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