Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
Taksim Meydan'ından koronavirüse ilişkin düzenlenen canlı yayın esnasında, 3 kişiyi bir köpeğin kovalaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmaması adına sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatılarak, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.
NTV'de Taksim Meydanı'ndan düzenlenen canlı yayında, vatandaşların uyarılara uyması sonucu boş kalan sokaklar gösteriliyordu.
Canlı yayın esnasında, evde kal uyarılarına uymayan 3 genci ise bir köpeğin kovalaması kameraya yansıdı.
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