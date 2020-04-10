Canlı yayında başına gelmeyen kalmadı

10 Nisan 2020 Cuma, 17:36

Türkiye’deki koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı tabloyu izleyicilere aktaran Erem Şentürk’e, tablonun yer aldığı dijital ekrana dokunduğu sırada elektrik çarptı.

Çarpmanın etkisiyle “Allah” diye tepki veren Şentürk daha sonra yürürken takıldı ve sendeledi. Şentürk art arda yaşadığı aksiliklerden sonra “Önce elektirk çarptı şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya” dedi.

"İYİYİM SORUN YOK"

Erem Şentürk’ün canlı yayında yaşadığı aksilikler sosyal medyada da paylaşıldı. TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, “Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şenturk'ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor” derken Şentürk de “İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim” diye cevap verdi.



