Canlı yayında ilginç diyalog: Sen de şoka giriyor musun?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programında Ebru Baki ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç anlar yaşandı. Ebru Baki’nin Aydemir’e “Sen de şoka giriyor musun?” sorusunu sormasının ardından ekranda kısa süreli şaşkınlık meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2020 Perşembe, 09:23

Habertürk ekranlarında Ebru Baki’nin sunumu ile ekranlara gelen Para Gündem programında izleyicileri şaşırtan anlar yaşandı.

Aydemir’in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda Ebru Baki’nin ‘Sen de şoka giriyor musun?’ sorusunu sorması kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. 

Öte yandan Ebru Baki’nin program esnasındaki hareketleri ve gülüşü izleyicilerin dikkatini çekti.

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