Canlı yayında ilginç diyalog: Sen de şoka giriyor musun?
Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programında Ebru Baki ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç anlar yaşandı. Ebru Baki’nin Aydemir’e “Sen de şoka giriyor musun?” sorusunu sormasının ardından ekranda kısa süreli şaşkınlık meydana geldi.
Habertürk ekranlarında Ebru Baki’nin sunumu ile ekranlara gelen Para Gündem programında izleyicileri şaşırtan anlar yaşandı.
Aydemir’in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda Ebru Baki’nin ‘Sen de şoka giriyor musun?’ sorusunu sorması kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.
Öte yandan Ebru Baki’nin program esnasındaki hareketleri ve gülüşü izleyicilerin dikkatini çekti.
Video Haberler
- Muğla'daki deprem anı kamerada
- Havalar ısınınca İstanbul'da ortaya çıktı!
- Burası Antalya! 7 metre kar, 25 kişilik ekip görevli
- İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
- Fethiye'de doğa katliamı yapacak sondaja onay çıktı
- Kaftancıoğlu aracından iner inmez böyle uyardı!
- Televizyonunu çalan hırsıza böyle seslendi
- Türkmenistan'da hortum felaketi!
- Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
- Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!