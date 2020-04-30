Canlı yayında ilginç diyalog: Sen de şoka giriyor musun?

30 Nisan 2020 Perşembe, 09:23

Habertürk ekranlarında Ebru Baki’nin sunumu ile ekranlara gelen Para Gündem programında izleyicileri şaşırtan anlar yaşandı.

Aydemir’in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda Ebru Baki’nin ‘Sen de şoka giriyor musun?’ sorusunu sorması kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan Ebru Baki’nin program esnasındaki hareketleri ve gülüşü izleyicilerin dikkatini çekti.