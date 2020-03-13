Canlı yayında Kanal İstanbul anketini açıkladı

FOX Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk oldu. Küçükkaya, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan öğrendiği Kanal İstanbul anketine göre yüzde 60 civarında "hayır" dendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 09:42


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