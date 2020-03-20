Canlı yayında korkutan koronavirüs iddiası!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucu arasında olduğu Medipol Üniversitesi'in hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki vaka sayısının 145 binlere ulaştığını iddia etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'in hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu "Para Gündem" programında koronavirüsle ilgili soruları yanıtladı.
Göğüs hastalıkları uzmanı, Baki’nin toplumdaki vaka sayısına ilişkin sorusuna “Bir korona vakası tespit ettiyseniz bunun arkasında toplumda tespit edemediğimiz 400 vaka var demektir. Her ölüm vakası için toplumda 1000 civarı vaka var demektir” diye yanıt verdi.
Akkoyunlu, devamında Baki’nin “Hocam biz şu anda 145 binlerdeyiz” sözünü de 'aynen öyle' diyerek onayladı.Koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de koronavirüsten 4. ölümün yaşandığını ve testi pozitif çıkan hasta sayısının 359’a çıktığını açıklamıştı.
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