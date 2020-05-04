Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyleyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:19

Esra Erol, ATV ekranlarında sunduğu 'Sıra Dışı Olaylar' programının canlı yayınında konuğu 'Bana Korona teşhisi koydular' deyince sunucu Esra Erol, tedirginliğini gizleyemedi.

"Bana Korona teşhisi koydular ama ben hafif geçiriyormuşum" sözleri karşısında tedirgin olan Erol konuğuna "Şu anda tedavi sürecinde misiniz" diye sordu. Bunun üzerine de konuğu Erol'a, "Hayır geçti, hastaydım. İştahım yerine geldi. Atlattım ben onu" dedi.

Bu sözlerin ardından program normal akışına devam etti.