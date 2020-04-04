Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!

Haber Global ekranlarında canlı yayında olduğunu fark etmeyen Berhan Şimşek sigara yaktı. Durumu farkeden reji apar topar yayını stüdyo kameralarına verse de o anlar canlı yayına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2020 Cumartesi, 11:57

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Müzakare isimli programın CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek konuk oldu.

Programa video konferans üzerinden bağlanan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek, ekranda göründüğünü unutunca sigara yaktı.

Durumu fark eden reji Şimşek’in görüntüsünü ekrandan çekti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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