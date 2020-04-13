Çatıda oturan gençlere drone ile polis baskını
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis çatıdan oturan üç genci drone ile uyardı.
Bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturan gençleri drone ile fark eden polis 'sosyal mesafeyi hiçe sayıyorsunuz' diyerek çatıdakilerin aşağı inmesini istedi. Üç genç "Şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin" anonsu sonrası malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü. Polis drone ile ara sokaklarla çatı ve terasları kontrol ederek korona virüs denetimi yapmaya devam etti
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