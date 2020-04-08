Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı. Altaylı: Uykunuzu aldınız mı, Celal Bey?
Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" özel programında dikkat çeken anlar yaşandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşması esnasında uyuyakalan Şengör'e sunucu Fatih Altaylı, "Uykunuzu aldınız mı, Celal Bey?" diye sordu. Celal Şengör ise, "Ben İlber Bey'i ilgiyle dinliyordum aslında" diye cevap verdi.
Video Haberler
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
- Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
- Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
- 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
- Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek