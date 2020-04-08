08 Nisan 2020 Çarşamba, 22:52

Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" özel programında dikkat çeken anlar yaşandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşması esnasında uyuyakalan Şengör'e sunucu Fatih Altaylı, "Uykunuzu aldınız mı, Celal Bey?" diye sordu. Celal Şengör ise, "Ben İlber Bey'i ilgiyle dinliyordum aslında" diye cevap verdi.