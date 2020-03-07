Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan ilk röportaj!
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Yılmaz, sevgilisine Yalın'dan Küçücüğüm her şeyim şarkısını söyledi.
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Serenay Sarıkaya, ilk kez kamera karşısına geçerek birlikte röportaj verdi. Yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularına esprili bir dille yanıtladı. Yılmaz ve Sarıkaya muhabirlerin, “İlk kez birliktesiniz” sözüne kahkaha atarak karşılık verdi.
“KÜÇÜCÜĞÜM HER ŞEYİM”
“Her şey neşeli, mutluyuz” diyen Yılmaz, muhabirin “Serenay Hanım’a hangi şarkıyı söylemek istesiniz” sorusuna karşılık olarak ise “Küçücüğüm Her şeyim” dedi.
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