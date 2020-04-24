Cem Yılmaz'ı şaşkına çeviren olay: Birazcık kork, endişelen!

24 Nisan 2020 Cuma, 12:27

Burda Olan Burda Kalır’ın konuğu olan Cem Yılmaz, karantina günlerinde neler yaptığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıktığına dair iddialarla ilgili de ilk kez konuşan Cem Yılmaz, şöyle dedi:

“Geçenlerde evimde bir yangın çıktı. Bir tane haber okudum, ‘Evde yangın çıktı ama umursamadılar’ diyor. Acaba evde yangın çıkmamış olabilir mi? Kül atmışlar çöp odasına, kül de tütmüş. Aramızda 25 metre ve Ozan’ın (Güven) eviyle… Onla da az görüşürüyoruz. 2-3 kere görüştük. Adama sabahın köründe gidip, ‘Cem’in evinde yangın çıktı’ diyorlar. Ya ben Ozan’la görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi?

‘ÇABUK ADAPTE OLANLARA ÇOK ŞAŞIRIYORUM’

Ailesi ile bu süreçte görüntülü konuştuğunu anlatan Yılmaz, “Normal arayınca da suratıma kapatıyorlar, görüntü yok diye. Annem babam çok pimpirikli insanlar değildir ama, babamın ayakları ağrıyordu bundan bir ay önce, ağrı mağrı gitti. Adrenalinden her şeyleri iyileşti. Sosyal medyadaki kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum; çok çabuk adapte olanlara çok şaşırıyorum. Arkadaş birazcık kork. İnsanız yani. Biraz endişelen” dedi.

‘O ADAM İÇİN FİLM YAPIYORUM’

Ağabeyi Can Yılmaz’ın manidar bir şekilde “Karakomik Filmler, biliyorsun gişede hasılat rekorları kırdı. Netflix’te öğrendik ki, filmler çok güzelmiş” hatırlatmasına ise şu yorumu yaptı: “Filmlerden mutluyum. Ben de yakın zamanlarda güzel şeyler duydum. Ben ‘Cem bu işi bilmiyorsan yapma’ diyen adam için film yapıyorum.”