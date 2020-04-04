Cezavindeki adli mahkum ve tutuklular isyan çıkardı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 20:28

Merkez Çamlıca Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bu akşam saat 18.30 gibi dumanların ve seslerinin yükseldiği kaydedildi. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde, cezaevinden ‘isyan’ sesleri yükselirken, cezaevi etrafına çok sayıda polis, jandarma ve zırhlı araç konuşlandırıldı. Cezaevi içerisine de çok sayıda itfaiye, ambulans girdi. Cezaevine yaklaşılmasına izin verilmeyen tutuklu yakınları durumu ıslıklarla protesto ederken, güvenlik güçleri ile aralarında ara sıra gerginlik yaşandığı görüldü.

‘GAZ BOMBASIYLA MÜDAHALE EDİLDİ’

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'a konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şube Başkanı Devran Yıldız, yangının uyuşturucu suçundan tutukluların bulunduğu koğuşta çıktığını, yangının şu anlık söndürüldüğünü ve koğuşlara gaz bombasıyla müdahale edildiğini söyledi. İHD Şube Başkanı Yıldız, “ Olay uyuşturucu suçundan tutukluların infaz yasası kapsamında herhangi bir düzenlemenin yapılmaması nedeniyle ortaya çıkmış. Baro olarak içeri girmek istedik ama buna müsaade edilmedi. Yangın 20.30 gibi söndü. Koğuşlara şu an gaz bombasıyla müdahale edildiği ve mahkumlarında direndiği bilgisini aldık. Başsavcı herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını açıkladı ama şu an müdahale devam ediyor. Net bir şey yok” dedi.

‘100’E YAKIN TAHLİYE’

Batman Baro Başkanı Abdulhamit Çakan’da, “Olay adli, uyuşturucu suçundan cezaevinde olan kişilerin bulunduğu koğuşlarda çıktı. Mahkumlar, infaz yasasından yararlanmadıkları için böyle bir şey yapmışlar. Dumanın dağılmasıyla müdahale başladı. Bazı koğuşlara gaz bombasıyla müdahale edildi. O koğuşlardan şu ana kadar 100’e yakın mahkum tedbir için, dışarı çıkarıldı, tahliye edildi. Şu ana kadar ölü ve yaralı yok. Müdahale devam ediyor” diye konuştu.

Yangın görüntülerinde birçok mahkumun ıslıklar ve sloganlar eşliğinde dışarıya sesini duyurmaya çalışması,"isyan" iddiasını gündeme getirdi. HDP'li vekil Ataş ise, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan var" ifadesini kullandı. Ataş'ın yangın yerinden video paylaşarak attığı twit şöyle:

"Batman M. Tipi Cezaevinde isyan var. Mahkumlar yangın çıkardı. Ailelerin cezaevi önünde endişeli bekleyişleri sırasında çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve ambulansların cezaevi önünde konuşlanmış durumda. Bunun tek sorumlusu mevcut iktidardır."

BARODAN AÇIKLAMA

Batman Barosu olayla ilgili yapığı açıklamada, "Cezaevindeki durum ile ilgili olarak uyuşturucu mahkumlarının olduğu bir kaç koğuşta ceza indirimlerinin kendilerini kapsamaması nedeniyle koğuşlarda yangın çıkartma söz konusu, duman dağıldıktan sonra müdahalelerin yapılacağı bilgisi verilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Batman Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklama şöyle:

“Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 04.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”