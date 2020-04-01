CHP'den 'bağış' yanıtı!
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin bağış toplanmasının engellenmesine ilişkin olarak, "Evde kal diyoruz ama evde tutmamız lazım. Birçok insan mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Bağış toplamak sadece Cumhurbaşkanlığı'nın görevi değil. Yerel yönetimlerin de bağış toplama yetkisi vardır" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin bağış toplamasının engellenmesine ilişkin, "Evde kal diyoruz ama evde tutmamız lazım. Birçok insan mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Bağış toplamak sadece Cumhurbaşkanlığı'nın görevi değil. Yerel yönetimlerin de bağış toplama yetkisi vardır" dedi.
Torun, belediyelerin birçok sağlık tesisine de katkıda bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı sözücü Fahretin Altun diyor ki; 'Halktan gelen talep üzerine topladık.' Belediyelerimiz de zaten aynısını yaptı" diye konuştu.
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