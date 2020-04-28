CHP'den Erdoğan'ın açıklamalarına videolu yanıt

28 Nisan 2020 Salı, 09:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fuar alanına Sahra Hastanesi yaptırması ve CHP'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Erdğan'ın, "Adana’da hastane söz konusu değil ki" sözleri üzerine CHP'li vekillerin büyük bölümünü sahra hastanesinin videosunu yayınladı.

CHP'li vekiller, sosyal medya hesaplarından ise şu açıklamalarda bulundu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: "HALKA YALAN SÖYLENMEZ! Erdoğan'ın 1 yataklı dediği Adana Sahra Hastanesi'ni izleyin..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "RTE yi izlerken şu aklıma geldi “Gücü kaybeden kontrolü de kaybeder. İtibarı kaybeden de nezaketi kaybeder.” Olay şudur; azmi ile yükseldi hırsı ile batıyor. Telaşa gerek yoktur..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "AKP Genel Başkanı RTE tek sesli olun diyor. O ses de AKP'nin sesi olsun istiyor. #Diyanet İşleri Başkanına yapılan eleştiriler, neden devlete yapılan saldırı sayılıyor?! Herkesin Diyanet İşleri Başkanını da Başkanlığını da eleştirme hakkı var. İnsanlar can derdinde! Sarayın derdi, "CHP, İletişim Başkanım Fahrettin Altun'u üzdü."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa: "Ülkede 18 Milyon işsizken 38 milyon yoksulluk sınırı altında yaşarken Binlerce insan yoğun bakımda can çekişirken Ülkenin Cumhurbaşkanı CHP’yle uğraşıyor! Bir tek “Koronavirüs’ü de CHP çıkardı” demediği kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi kadar, Kılıçdaroğlu kadar başına taş düşsün!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: "Adana Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve Tayyip Erdoğan’ın içinde yatak dahi yok dediği 1000 yataklı, tam donanımlı Sahra Hastanesi. #ErdoğanınYalanları"

İzmir Milletvekili Murat Bakan: “Birkaç oy devşirmek için ülkenin yetişmiş insanıyla kavga etmeye, toplumu germeye ve buradan bir sonuç beklemeye değer mi? Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsanız bu sorumluluğu taşımak zorundasınız. Barolarımız dernek değil, vakıf değil; modern cumhuriyetin kurumları. Barolara saldırarak sadece toplumu kutuplaştırmış olursunuz. Belli ki Cumhurbaşkanı şöyle zorlu bir süreçte bile gerilmeyi ve kutuplaşmayı istiyor.”

Maraş Milletvekili Ali Öztunç: "Millet maske bulamıyor bunun derdi hala CHP... CHP kadar başına taş düşsün. Su zor günlerde bile kin güdüyor. Üstelik Ramazan günü doğru da konuşmuyor. RTE yi izlerken şu aklıma geldi “Gücü kaybeden kontrolü de kaybeder. İtibarı kaybeden de nezaketi kaybeder.” Olay şudur; azmi ile yükseldi hırsı ile batıyor. Telaşa gerek yoktur..."

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: "Erdoğan'ın üslubu ve konuşmaları gösteriyor ki, Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı yok. O makamda şeklen oturan bir AKP Genel Başkanı var."

CHP: AKP GENEL BAŞKANI VİDEOLARI KIRPARAK GERÇEKLERİ GİZLİYOR





Öte yandan CHP, resmi Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamalarına videolu yanıt verdi.

"AKP Genel Başkanı, videoları kırparak gerçekleri gizliyor" denilen açıklamada, "Şehir Hastanelerine değil israfa karşıyız dedik, Sağlık Bakanı da sonunda kabul etti: Şehir Hastanelerini devlet yapsaydı bütçeden %50 daha az para çıkacaktı" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda CHP'yi hedef almıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı tarihlerde çeşitli konularda yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun yayınlanmasının ardından Erdoğan, şunları söylemişti:

"Gördüğünüz gibi yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan 'talimat vermedim' diyor ama ilçe başkanı da aldığı talimatın gereği orada fotoğrafı çektiğini ve ondan sonra da burada böyle bir inşaatın olmadığını söylüyor. Aynı şekilde (Kılıçdaroğlu) Adana'da 'Cumhurbaşkanlığının böyle bir dev hastane yapmadığından' bahsediyor. Adana'da hastane falan söz konusu değil ki... Adana'da fuar merkezinin, Belediye Başkanı gelmiş oradaki standları panellerle bölmek suretiyle ortaya 'hastane çıkardım' diye, girişine de 'sahra hastanesi' diye bir yazı yerleştiriyorlar. Ama tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, hemen yan tarafında da 'kongre merkezi' yazıyor, böyle bir durum var.

Çok lüks modern bir şehir hastanesi başta olmak üzere oradaki diğer hastanelerimizle zaten Adana'nın bu sıkıntılarını biz çoktan yerine getirdik. Demek ki bunun, Adana'da ne var, ne yok, bundan da haberi yok. 'Sahra hastanesi' dediler gidin bakın bakalım şu anda böyle bir şey orada var mı? Yok. Her şeyi yalan."