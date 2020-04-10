CHP'li Ali Öztunç Meclis'te böyle haykırdı: Milletin işiyle oynadınız, işini elinden aldınız...Ayıptır, yazıktır, günahtır!

10 Nisan 2020 Cuma, 17:52

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç. CHP’li belediyeler tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraların hükümet tarafından bloke edildiğini hatırlatarak, belediyelerin bünyesinde bulunan aşevlerinin hesaplarına da bloke koyulmasını eleştirdi.

AYIPTIR, GÜNAHTIR.

Hükümete, “Aşevlerinin üzerinden elinizi çekin” çağrısında bulunan Öztunç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tepkisini şöyle dile getirdi:

“Belediyeler vatandaşa hizmet için vardır. Toplanan yardımlar bloke edildi. Şimdi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Odunpazarı Belediyesi’nin, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin aşevlerine yönelik bir blokasyon var, bloke ediliyor hesapları. Ne gerek var buna arkadaşlar? Milletin işiyle oynadınız işini elinden aldınız, şimdi bir de milletin aşıyla oynuyorsunuz ya ayıptır, yazıktır, günahtır aşevlerinden ne istiyorsunuz? Millet zaten sıkıntılı günler geçiriyor, millet zaten darboğazda, sıkıntıda bir de siz çıkıyorsunuz aşevlerine verilen desteği kapatmaya çalışıyorsunuz, el koymaya çalışıyorsunuz.”

BU NASIL BİR DÜŞMANLIKTIR?

Maske dağıtımı konusunda da eleştirilerde bulunan Öztunç, “PTT güya maske dağıtacaktı, insanlar maske almak için internete girip PTT'ye sipariş bile veremiyorlar, yok böyle bir şey. Pazarda Halkevleri maske dağıtıyor, Halkevlerinin dağıttığı maskeden dolayı dağıtan insanlar gözaltına alınıyor. Bu nasıl bir düşmanlıktır? "Bugünlerin birlik beraberlik günü olması gerekiyor" diyorsunuz ama siz birlik beraberliğe inanmıyorsunuz” dedi.

ÇİFTÇİ AÇ, PLAN DEĞİL PİLAV BEKLİYOR

Öztunç. Koronavirüs salgınının ardından çiftçilerin zor bir süreçten geçtiğini tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi için hükümetten bir an önce iyi niyetli bir çalışma beklediklerini söyledi. Öztunç, “Hükûmet her defasında çıkıyor 'Biz çiftçiye plan yapıyoruz' diyor. Ya, çiftçi artık plan istemiyor, pilav istiyor pilav, aç insanlar, perişan durumdalar” dedi.

12 EYLÜL DÜZENLEMESİ OLAN TRT PAYI KALDIRILSIN

Çiftçilerin ve vatandaşların elektrik faturalarından kesilen yüzde 2’lik TRT katkı payının, 12 Eylül düzenlemesi olduğunu belirten Öztunç, “Yazıktır günahtır, çiftçilerin elektrik faturalarından kesilen bu yüzde 2'lik TRT payının artık kaldırılması gerekiyor. 12 Eylül kararı bu, bu kararın artık olmaması gerekiyor” dedi.