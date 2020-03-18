CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:38

Parti içi tüm toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirmeye başlayan CHP İstanbul İl Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan İl Kriz Masası toplantısını da dün Canan Kaftancıoğlu başkanlığında Sykpe üzerinden gerçekleştirmiş ve çalışmalarını planlamıştı. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu bugün de İstanbul’un CHP’li 14 ilçe belediye başkanı ile çoklu video konferans hizmeti sunan Skype üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda CHP’li belediye başkanları, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla ilgili İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bilgi verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada koronavirüs salgının risklerine karşı yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını söyledi. Kaftancıoğlu, “Bizler kadar vatandaşlara düşen sorumlulukların da hatırlatılması için yapılması gerekenleri; sağlık çalışanlarının işini rahat yapabilmeleri için onlara yardımcı olmayı; kriz nedeniyle küçük ya da orta işletmeler ve bunların çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin nasıl giderilebileceğini konuşmak için buradayız. Aramızda mesafe olsa da teknolojinin imkanlarını kullanarak video konferansla bir aradayız. Kriz kapıda ve önümüzdeki günlerde krizin daha da büyüyebileceğini öngörüyoruz. İstanbul’da bu krizin en az zararla aşılmasını sağlamak bizlerin görevi” dedi.

Belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaftancıoğlu, konuşmasında belediyelerin hayata geçirmesi amacıyla bazı talimatlar da verdi. Kaftancıoğlu, önümüzdeki günlerde krizin derinleşebileceğini belirterek sağlık hizmetleri kadar sosyal hizmetlerin de önemini vurguladı. CHP’li Kaftancıoğlu, “Bu krizin aşılması için sağlık çalışanlarının da sağlık önlemlerini alabilmesi sağlamak da çok önemli. Hastanelerden bana gelen bilgiler de yeterki güvenli tedbirlerinin alınması noktasında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu konuda daha fazla özen göstermesi gerekiyor. 14 belediyemizde de Koronavirüs Danışma Hattı’nın Bunu bazı belediyelerimiz yapmaya başladı fakat tüm belediyelerimizin aynı isimle bunu hayata geçirmesi çok önemli. 14 belediyemizin bunu bu isimle duyurmasını önemsiyorum. İlçelerimizde bulunan risk altında bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi de hepimizin görevi. Bunu sosyal dayanışmayı arttıracak şekilde bir kampanyayla duyuracağız ve ilçe belediyelerimizin katkıları da çok kritik olacak.

Yine vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden belediye hizmetini alabilecekleri mobil araçların kullanılması yine tüm belediyelerimizin uygulaması gereken bir hizmet” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun önerisiyle CHP’li 14 ilçe belediyesi de Koronavirüs Acil Danışma Hattı adıyla vatandaşların sorularına yanıt vermek amacıyla çağrı merkezleri oluşturdu. Bu uygulamayla halkın soru ve sorunlarına hastanelere gitmeden doktorlar ve uzmanlar tarafından yanıt alabilmesini amaçlıyor. Yine CHP’li Kaftancıoğlu’nun tavsiyesiyle tüm CHP’li ilçe belediyeleri, halkın belediye hizmetlerine belediye binasına gitmeden mobil araçlar aracılığıyla ulaşabilmesi için çalışmalara başlandı. CHP’li belediye başkanları da kamusal alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verildiğini; salgınla ilgili halkı doğru bilgilendirebilmek için çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. Toplantıda CHP’li belediyelerde çalışanların büyük çoğunluğu için evde çalışma şartlarının sağlandığı ve idari izin verildiği bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca CHP’li belediyeler bugün itibariyle ilçelerinde bulunan tüm eczanelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirecek.

Video konferans yöntemiyle CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP ilçe belediye başkanları toplantısına şu isimler katıldı:

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin.