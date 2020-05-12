CHP'li belediyenin maske atölyesi hakkında araştırma başlatıldı!

12 Mayıs 2020 Salı, 22:57

Burdur Belediyesi tarafından kurulan maske üretim atölyesi 200 bin maske üreterek dağıtımını gerçekleştirildi. Burdur Valiliği üretilen maskeler ve atölye için araştırma başlattı.

Burdur Valiliği'nin 4 Mayıs'ta başlattığı araştırmada belediyeye şu sorular yöneltildi:

- Nerede ve kimlerle üretiliyor?

- Üretim için izin alındı mı?

- Maskeler nerede kullanıldı ve dağıtıldı?