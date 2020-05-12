CHP'li belediyenin maske atölyesi hakkında araştırma başlatıldı!
CHP’li Burdur Belediyesi tarafından kurulan maske atölyesi hakkında Burdur Valiliği araştırma başlattı.
Burdur Belediyesi tarafından kurulan maske üretim atölyesi 200 bin maske üreterek dağıtımını gerçekleştirildi. Burdur Valiliği üretilen maskeler ve atölye için araştırma başlattı.
Burdur Valiliği'nin 4 Mayıs'ta başlattığı araştırmada belediyeye şu sorular yöneltildi:
- Nerede ve kimlerle üretiliyor?
- Üretim için izin alındı mı?
- Maskeler nerede kullanıldı ve dağıtıldı?
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