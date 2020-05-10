CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog

10 Mayıs 2020 Pazar, 16:30

CHP’li Kaftancıoğlu, video konferans yöntemiyle Ordu’da yaşayan anne ve babasıyla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. CHP’li Kaftancıoğlu yayınladığı video paylaşımında annesi Ayten Şahin’in Anneler Günü’nü kutladı.



Görüşmede son günlerde kızı Canan Kaftancıoğlu’na yöneltilen suçlamalara değinen anne Ayten Şahin, ‘’Seni televizyonlarda görüyorum, bakıyorum. Seni televizyonda göz önüne aldıkları için çok üzülüyorum’’ dedi. Kaftancıoğlu ise ‘’Hiç takılma anne. Televizyonlarda göründüğü gibi değil. Biz burada gerçekten bütün anneler için, çocuklar için herkes için çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir şeye canını sıkma. Zaten bu çalışmalar nedeniyle gelemedim. Sizin bunları bilmeniz benim için yeterli” dedi. Görüşmede Kaftancıoğlu’nun babası İhsan Şahin de kızının anneler gününü kutladı.