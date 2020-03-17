CHP’li Kaftancıoğlu kriz masasını video konferans yoluyla topladı

17 Mart 2020 Salı, 22:34

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttırarak parti içi toplantıların tamamını askıya aldı. Virüsle mücadele kapsamında belediyelerin ve parti örgütlerinin çalışmaları da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılarla karara bağlanmaya başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün yardımcılarından oluşan kriz masası ile Skype uygulaması üzerinde bir araya geldi.

Yaklaşık 30 dakika süren video konferans toplantısında İstanbul’daki CHP’li belediyelerin koronavirüs salgınıyla ilgili vatandaşa yönelik hizmetleri ve aldıkları tedbirler ile parti örgütlerinin çalışmaları değerlendirildi. CHP ayrıca İstanbul’daki tüm profesyonel çalışanlarını tedbir amacıyla süresiz olarak ücretli izne gönderdi. Kapalı mekanlarda yüz yüze iletişim yoluyla gerçekleştirilen parti içi toplantıları iptal eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu yarın da CHP’li belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelerek süreci değerlendirecek ve planlamaları görüşecek.