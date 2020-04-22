CHP’li Kaftancıoğlu Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı. Kaftancıoğlu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun hayat hikayesinin konu alındığı videoyu ‘’Yarının kahramanlarına, Cumhuriyet çocuklarına umut olsun” ifadeleriyle paylaştı.
Videoda Taşçıoğlu’nun Cumhuriyet’in yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olduğu anlatılırken, Taşçıoğlu’nun hayatının her çocuğun hayatına örnek olacağı vurgulanıyor. Kaftancıoğlu’nun da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun Çapa Tıp Fakültesi’nden eski öğrencisi olduğu biliniyor.
“MECLİS'İN ÇOCUKLARA BIRAKTIĞI MİRASIN MEYVESİ
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Videoda Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun hocası olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun hayat hikâyesini konu alıyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ‘’Bağımsızlık, özgürlük ve umutla açılan bir Meclis’in çocuklara bıraktığı mirasın meyvesi’’ olarak tanımlanıyor. 23 Nisan’ın sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmak değil koyduğu hedeflere ve milli egemenliğe sahip çıkmak olduğu anlatılan videoda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun her çocuğun hayatına bir örnek olduğu vurgulanıyor. Video Kaftancıoğlu’nun kendi sesinden, ‘’Yarının kahramanlarına, Cumhuriyet çocuklarına umut olsun’’ sözleriyle sona eriyor.
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?
1952 yılında Rize’de doğan Taşçıoğlu, Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra Şanlıurfa’da göreve başlamıştır. Taşçıoğlu, Türkiye’de görülen ilk Covid-19 hastalarının tedavi süreçleriyle ilgilendi ve muayeneler sırasında kendisi de Covid-19 hastalığına yakalandı. İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Cemil Taşcıoğlu, Koronavirüs sebebiyle 1 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı