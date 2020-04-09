CHP'li Özel: "Kendine yapılmış anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Özel, "Anayasaya değişikliğini her doğana göre değil de Erdoğan’a göre yaptıkları için yani 16 Nisan 2017 tarihinde yaptıkları referandumda diktikleri elbise Erdoğan’ın üstüne göre olduğu için, 24 Haziran 2018’de Erdoğan’ın sırtına ona özel bir kıyafet olarak geçirdikleri için. Şimdi Erdoğan’a bazı tarafı dar, bazı tarafı bol geliyor. Kendine yapılmış anayasayı kendine yapılmış kıyafet gibi üstünden çıkarıyor ilk o çiğniyor. Kendi pijamasını, kendi pantolonunu ayaklar altına alan biri gibi kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



“VATANDAŞTAN OY ALIRKEN KANUN TEKLİFLERİ MECLİSTE HAZIRLANACAK DİYOR BAKANLIKLAR TASLAK HAZIRLAMIŞLAR SEKTÖRDEN GÖRÜŞ SORUYOR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi:

“Elimizde bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun taslağı var. Bu kanun taslağı kimlerde var birçok şirkette var. Birçok şirkete yollanmış. Bu kanun taslağına görüş istemiş bakanlıklar şirketlerden. Birincisi dünde değindim tekrar söyleyeceğim Anayasaya değişikliğini her doğana göre değil de Erdoğan’a göre yaptıkları için yani 16 Nisan 2017 tarihinde yaptıkları referandumda diktikleri elbise Erdoğan’ın üstüne göre olduğu için, 24 Haziran 2018’de Erdoğan’ın sırtına ona özel bir kıyafet olarak geçirdikleri için şimdi Erdoğan’a dahi bazı tarafı dar, bazı tarafı bol geliyor. Kendine yapılmış anayasayı kendine yapılmış kıyafet gibi üstünden çıkarıyor ilk o çiğniyor. Kendi Pijamasını, kendi pantolonunu ayaklar altına alan biri gibi kendi anayasasını ilk çiğneyende Erdoğan. Hani bütün billboardlara yazdınız güçlü meclis. Kanun teklifi sadece milletvekilleri tarafından verilecekti. Bu meclisteki milletvekilleri kanun tekliflerini verecekti. Hükümet sadece yürütmeden sorumlu olacaktı. Bakanlar kanun teklifi, kanun tasarısı veremeyecekti. Biz bunu ilk günden beri söylüyoruz. Berat Albayrak kanun müjdeliyor, öbür bakan kanun müjdeliyor, Cumhurbaşkanı söz veriyor kanun veriyor. Öyle bir noktaya geldi ki artık ar damarı çatladı yeni rejimin. Vatandaştan oy alırken kanun teklifleri mecliste hazırlanacak diyor bakanlıklar taslak hazırlamışlar sektörden görüş soruyor.” ifadelerini kullandı.

"TARİH ÖNÜNDE YARGILANIYORSUNUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bakın geçmişe doğru tarih önünde yargılanıyorsunuz. Celal Adan'ın yararlanamadığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın yararlanamadığı, Necmettin Erbakan’ın yararlanamadığı, Mehmet Haberal’ın, Mustafa Balbay’ın, Tuncay Özkan’ın yararlanamadığı, İlker Başbuğ’un yararlanamadığı bir af. Nasıl olacak? Bu affın bu haliyle bu kapsamını nasıl savunabileceksiniz bunu gerçekten anlamak mümkün değil” diye konuştu.



