CHP'li vekilden Erdoğan'lı döviz tepkisi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dolar ve Avro'daki durdurulamayan artış sonrası Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı.
Erdoğan 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Şu 24 Haziran'ı hayırlısıyla bir atlatalım... 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın seçmenlerden yetki istediği gün, dolar 4.74 TL seviyesindeydi.
"BİR YALAN DAHA"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Twitter adresinden Erdoğan'ın seçim sürecinde yaptığı konuşmayı paylaşarak, "BirYalan Daha. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yetkiyi istediğinde Dolar 4.64 TL idi. Bugün Dolar 7.20 TL" sözleriyle tepki gösterdi.
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