CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 14:05

Daha önceden toplanan yardım paralarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ileri süren CHP'li Başarır "Güçlü devlet iban numarası vermez" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasını eleştirdi.



Ali Mahir Başarır'ın "Toplanacak yardımlar sarayın giderleri için kullanılacak" ifadesi sonrası Meclis'te tartışma çıktı.

Başarır son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı yurttaşların gözaltına alındığını hatırlatarak "Sosyal medyada suçlu aramayın. Hala servislerle fabrikalara işe gidenlere, yemekhanelerde topluca yemek yiyenlere, asgari ücretli olup çalışmak zorunda olanlara bir çözüm arayın!" dedi.

AKP'li vekillerle tartışan CHP'li Başarır konuşmasını şu ifadelerle bitirdi:

Ben bilen insandan korkmam! Ben cahilden de korkmam! Biri bildiğini bilir, biri bilmediğini. Yarı cahilden çok korkarım; Ne bildiğini bilir, ne bilmediğini!