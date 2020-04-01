CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:46

Emniyet güçleri tarafından yolu kesilen Sarıbal, ''Bu önlemler koronavirüs önlemleri değil. Bir maden şirketinin rahat çalışması için alınmış önlemler. AKP iktidarı için rant her şeyden önemli' dedi.

Orhan Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

''Bursa Yenişehir İlçesi Barcınlı ve Kirazlıyayla Köylerinin yolları emniyet görevlileri tarafından kesilmiş durumda. Ama bu önlemler koronavirüs önlemleri değil. Bir maden şirketinin rahat çalışması için alınmış önlemler. AKP iktidarı için rant her şeyden önemli.''