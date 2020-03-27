CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur'un canlı yayındaki sözlerinin ardından CNN TÜRK spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN TÜRK spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.
Tamur, ''Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz. Meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız. Bunun önlenmesi lazım. Biz yoğun bakımlarda çok daha kötülerini görüyoruz. Hastanelerin yeşil alanında karşıdakinin hasta olup olmadığı bilinimyor. Bizim bunu önlememiz lazım" dedi.
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