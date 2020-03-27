CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN Türk spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.
Video Haberler
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı
- Görevliler görünce şoke oldu! Gülümseten yanlış anlama
- Ankara'da kan donduran olay! Anne sinir krizi geçirdi
- Asansördeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti