CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN Türk spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2020 Cuma, 14:30


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