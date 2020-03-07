CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:55

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı’nın, CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilenmesi için tartışma yaşandığına ilişkin ortaya attığı iddiaya, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan yalanlama geldi.

“ASLI ASTARI YOK”

Kayseri’de kameraların karşısına geçen Öztrak, iddiaların aslı astarı olmadığını, Kılıçdaroğlu ile Özkoç arasında geçtiği öne sürülen tartışmanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çarşamba günü, biz Türkiye’nin yakıcı gündemlerinin peşindeyken Türkiye’nin gündemini değiştirmek için AKP genel başkanı, genel başkanımızla ilgili grup toplantısında ağza alınmayacak sözler sarf etmiş, grup başkanvekilimiz de bu sözleri aynen kendisine iade etmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN, ÖZKOÇ’UN SÖZLERİ İLE İLGİLİ KEŞKE DEDİĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Bugün sosyal medyaya baktığımızda, bizim izlemediğimiz bir televizyon kanalında, birtakım senaryolar üretildiği, genel başkanımızla, grup başkan vekilimiz arasında bir takım aslı olmayan konuşmalar yapıldığına dair bir proğram düzenlendiğini fark ettik. Bu sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur.

Dün grup başkanvekilimiz de açık seçik ifade etmiştir, ben de basın toplantısında söyledim, genel başkanımızın, grup başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili keşke dediği hiçbir şey yoktur, bunun açık seçik bilinmesi lazım. Dün akşam söylenen, bugün sosyal medyada köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur. “