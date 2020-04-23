Çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak böyle kutladı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sosyal medyada renkli görüntüler oluşturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusu evleri bayram yerine çevirdi. Çocukların 23 Nisan'ı evlerinde şiirler okuyarak çoşkuyla kutladığı görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2020 Perşembe, 15:19


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