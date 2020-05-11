Cübbeli: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet, “Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi gerçek” dedi.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" ifadelerini kullandı.
RÜYASINDA GÖRMÜŞ...
Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim, kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm. Allah muhafaza buyursun" şeklinde konuştu.
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