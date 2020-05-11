Cübbeli: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:54

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" ifadelerini kullandı.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ...

Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim, kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm. Allah muhafaza buyursun" şeklinde konuştu.



