Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi
Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koronavirüs önlemi dikkat çekti. Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi.
Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.
Habertürk'ün haberine göre, ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.
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