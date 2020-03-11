Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi

11 Mart 2020 Çarşamba, 13:49

Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.

Habertürk'ün haberine göre, ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.



