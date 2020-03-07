Davutoğlu'ndan Konya'da gövde gösterisi! 100'lerce araç karşıladı

Davutoğlu'nun memleketi Konya'daki il başkanlığı açılış töreni Gelecek Partisi'nin gövde gösterisine dönüştü. Yüzlerce araçlık konvoy, kent girişinde Ahmet Davutoğlu'na eşlik etmek çin toplandı. Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 KM dışında bekledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 15:00

Gelecek Partisi, bugün Milli Görüş siyasetinin kalesi olan Konya'da il başkanlığı binasını açıyor. Konya'daki il başkanlığı açılış töreni Gelecek Partisi'nin gövde gösterisine dönüştü. Yüzlerce araçlık konvoy, kent girişinde Davutoğlu'na eşlik etmek çin toplandı.

Öte yandan olası bir erken  seçimde seçimlere girme yeterliliği kazanmak için tedbirli davranan Gelecek Partisi'nin 40'ın üzerindeki ilde teşkilatlanmasını tamamladığı öğrenildi.

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