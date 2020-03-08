Davutoğlu'nun partisinden AKP göndermeli 8 Mart paylaşımı
Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden AKP'ye göndermede bulunulan bir 8 Mart videosu yayınlandı.
AKP'den istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabından dikakt çeken bir 8 Mart paylaşımı yapıldı.
AKP'ye gödnermede bulunulan paylaşımda, "Oy ver mağduriyetin bitsin dedin. Sayesinde güçlendin, liyakatsizlere paye verdin. Bin yıl sürecek değil ya senden hakkını istedi. Sen onu 28 Şubatla korkutmaya devam ettin. Şule çantada keklik değil!" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
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