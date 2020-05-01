Denize düşen köpeği kurtardılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 15:44

Körfez Atalar Mahallesi Yarımca sahilinde bir sokak köpeğinin denize düştüğünü görenler, sahile koştu. Vatandaşlar, sudaki köpeği yönlendirerek denize inen basamaklara doğru yönlendirdi. Köpek, basamakların önüne yüzerek gelirken, ensesinden tutularak kıyıya çıkarıldı. Köpek silkelendikten sonra sahildeki köpeklerin yanına koştu.

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