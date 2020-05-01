Denize düşen köpeği kurtardılar
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, denize düşen köpek vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Körfez Atalar Mahallesi Yarımca sahilinde bir sokak köpeğinin denize düştüğünü görenler, sahile koştu. Vatandaşlar, sudaki köpeği yönlendirerek denize inen basamaklara doğru yönlendirdi. Köpek, basamakların önüne yüzerek gelirken, ensesinden tutularak kıyıya çıkarıldı. Köpek silkelendikten sonra sahildeki köpeklerin yanına koştu.
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